Джейкоб Райт - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Джейкоб
|Фамилия
|Райт
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Джейкоб
|Фамилия
|Райт
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|75' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)