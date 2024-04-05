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    Артур Арсланов - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Артур
    Отчество Рафисович
    Фамилия Арсланов
    Команда Акрон
    Состав Молодежный
    Родной город Казань
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 сентября 2005 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 87' Акрон - Академия им. Коноплева 2:0 Спартак М (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон - Академия им. Коноплева 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -87' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    19.07.2024 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    12.07.2024 64' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 2:0 Балтика (мол) (Калининград)
    17.05.2024 1' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 4:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    10.05.2024 1' -68' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 1:5 Локомотив (мол) (Москва)
    03.05.2024 1' -86' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:2 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    26.04.2024 1' -84' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    19.04.2024 1' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 3:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    90'
    12.04.2024 1' -55' Балтика (мол) (Калининград) 0:1 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    53'
    05.04.2024 1' -90' Сочи (мол) (Сочи) 2:1 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    29.03.2024 46' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 3:2 Строгино (мол) (Москва)
    15.03.2024 46' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    08.03.2024 1' -46' Краснодар (мол) (Краснодар) 6:1 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
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