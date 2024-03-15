Никита Туманов - статистика
#57 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Туманов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 2005 (19 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Туманов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|84' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|34'
|15.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)