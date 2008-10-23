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    Рамон Зомер - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Рамон
    Фамилия Зомер
    Команда Хераклес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2008 1' -90' НЕК (Неймеген) 2:0 Удинезе (Удине)
    03.12.2008 1' -90' Спартак (Москва) 1:2 НЕК (Неймеген)
    27.11.2008 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    23.10.2008 1' -90' Динамо (Загреб) 3:2 НЕК (Неймеген)
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