Рамон Зомер - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Зомер
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Зомер
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2008
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|03.12.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|27.11.2008
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2008
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|НЕК (Неймеген)