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Любомир Фейса
Статистика
Любомир Фейса - статистика
Завершил карьеру
14 августа 1988 (38), Врбаш
#15 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Сербия
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Лига чемпионов 2019/2020
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Лига Европы 2018/2019
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Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Партизан
2 : 2
11.08.2022
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
2 : 1
04.08.2022
Партизан
1' - 90'
83'
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