Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009