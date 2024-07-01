Никита Базилевский - статистика
#81 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Базилевский
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Никита
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Базилевский
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|82' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|66' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)