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    Никита Колючкин - статистика

    #65 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Александрович
    Фамилия Колючкин
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Родной город Астрахань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 2005 (19 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 90' Ростов (мол) 1:1 Динамо (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 10 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    19.07.2024 1' -90' Факел (мол) (Воронеж) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    12.07.2024 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    86'
    28.06.2024 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:0 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    21.06.2024 1' -90' Чертаново (мол) (Москва) 2:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    90'
    17.05.2024 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.05.2024 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    03.05.2024 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.04.2024 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.04.2024 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Факел (мол) (Воронеж)
    12.04.2024 74' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.04.2024 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    29.03.2024 Был в запасе Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    08.03.2024 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
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