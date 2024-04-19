Никита Колючкин - статистика
#65 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Колючкин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Колючкин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|19.07.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|86'
|28.06.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|21.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|90'
|17.05.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|12.04.2024
|74' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)