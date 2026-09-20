Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Вадим Арутюнян - статистика

Днепр
8 сентября 2005 (21)
#89 | Полузащитник
170 см
Армения | Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
4 : 2
20.09.2026
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
1 : 1
13.09.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Барановичи
2 : 1
06.09.2026
Днепр
1' - 85'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Днепр
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
4 : 2
20.09.2026
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
1 : 1
13.09.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Барановичи
2 : 1
06.09.2026
Днепр
1' - 85'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
24.08.2026
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Днепр
1 : 1
14.08.2026
Белшина
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
07.08.2026
Днепр
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Днепр
3 : 3
31.07.2026
Нафтан
1' - 89'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 1
31.05.2026
Днепр
1' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.05.2026
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Днепр
1 : 1
17.05.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
5 : 1
10.05.2026
Днепр
1' - 74'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 0
02.05.2026
Барановичи
1' - 83'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 1
26.04.2026
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
2 : 2
20.04.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 56'
31'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Белшина
1 : 2
10.04.2026
Днепр
1' - 75'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 1
05.04.2026
Славия-Мозырь
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Нафтан
0 : 0
22.03.2026
Днепр
1' - 90'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
3
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+