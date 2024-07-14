Сурхайхан Абдуллаев - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Сурхайхан
|Отчество
|Нуруллахович
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Сурхайхан
|Отчество
|Нуруллахович
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ
|3:0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 6 тур
|12.08.2024
|1' - 90'
|КАМАЗ
|1:1
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 5 тур
|04.08.2024
|1' - 74'
|Родина
|0:1
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 4 тур
|20.07.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|1:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.08.2024
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.08.2024
|1' -74'
|Родина (Москва)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.07.2024
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|14.07.2024
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)