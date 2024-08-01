Александр Кузнецов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -21'
|Амкал (Москва)
|8:1
|Коломна (Коломна)