Главная
БроукБойз
Руслан Левкин
Трансферы
Руслан Левкин - трансферы
БроукБойз
8 октября 2000 (25)
#9 | Полузащитник
182 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
22.02.25 / -
Космос
БроукБойз
Свободный агент
02.02.24 / 22.02.25
Зенит
Космос
Свободный агент
