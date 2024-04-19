Владислав Саушкин - статистика
#82 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Саушкин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2006 (18 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Саушкин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2006 (18 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|15
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)
|12.07.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|42'
|05.07.2024
|1' -557'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|21.06.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|0:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|17.05.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.05.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|03.05.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:0
|Строгино (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|43'
|12.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -86'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|74' 17'
|29.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|08.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)