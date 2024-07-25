Piero Guzman - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Piero Guzman
|Команда
|Куско
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Piero Guzman
|Команда
|Куско
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|85' - 90'
|Альянса Атлетико
|1:1
|Куско
|Перу. Лига 1, 7 тур
|12.08.2024
|90' - 90'
|Куско
|2:1
|Универсидад Сесар Вальехо
|Перу. Лига 1, 6 тур
|06.08.2024
|84' - 90'
|Куско
|3:1
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 5 тур
|29.07.2024
|81' - 90'
|Депортиво Гарсиласо
|0:2
|Куско
|Перу. Лига 1, 4 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Куско
|3:0
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч