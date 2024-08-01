Давид Агекян - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Отчество
|Славикович
|Фамилия
|Агекян
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Давид
|Отчество
|Славикович
|Фамилия
|Агекян
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|46' -90'
|Амкал (Москва)
|8:1
|Коломна (Коломна)
|55' 69'