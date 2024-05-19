Илья Тусеев - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Тусеев
|Команда
|Леон Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 2002 (22 года)
|Рост
|194
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Тусеев
|Команда
|Леон Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 2002 (22 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леон Сатурн
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|Был в запасе
|Леон Сатурн (Раменское)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|2:5
|Леон Сатурн (Раменское)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|10.06.2024
|Был в запасе
|Иркутск (Иркутск)
|0:4
|Леон Сатурн (Раменское)
|07.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|01.06.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|0:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.05.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|19.05.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|12.05.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|0:0
|Леон Сатурн (Раменское)
|05.05.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:0
|Динамо-2 (Москва)
|28.04.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|2:3
|Леон Сатурн (Раменское)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)