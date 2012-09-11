Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи 2008