Erick Perleche - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Erick Perleche
|Команда
|Депортиво Гарсиласо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Erick Perleche
|Команда
|Депортиво Гарсиласо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|76' - 90'
|Университарио
|3:1
|Депортиво Гарсиласо
|Перу. Лига 1, 7 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Депортиво Гарсиласо
|0:1
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 6 тур
|04.08.2024
|68' - 90'
|Универсидад Сесар Вальехо
|0:2
|Депортиво Гарсиласо
|Перу. Лига 1, 5 тур
|29.07.2024
|Был в запасе
|Депортиво Гарсиласо
|0:2
|Куско
|Перу. Лига 1, 4 тур
|27.07.2024
|Был в запасе
|Депортиво Гарсиласо
|2:0
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч