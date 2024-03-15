Марк-Оливье Дуэ - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Марк-Оливье
|Фамилия
|Дуэ
|Команда
|Эльденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бордо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Марк-Оливье
|Фамилия
|Дуэ
|Команда
|Эльденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бордо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльденсе
|8
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|83' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|0:1
|Спортинг (Хихон)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:2
|Эльденсе (Эльда)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Бургос (Бургос)
|1:2
|Эльденсе (Эльда)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|1:2
|Леганес (Леганес)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Эльденсе (Эльда)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:1
|Альбасете (Альбасете)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Эльденсе (Эльда)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:2
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|15.03.2024
|1' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|0:0
|Картахена (Картахена)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|2:1
|Эльденсе (Эльда)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|19.02.2024
|Был в запасе
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|1:0
|Эльденсе (Эльда)
|10.02.2024
|73' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|04.02.2024
|85' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|3:2
|Эспаньол (Барселона)
|20.01.2024
|82' -90'
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|0:2
|Эльденсе (Эльда)
|19.12.2023
|60' -90'
|Альбасете (Альбасете)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|85' 90'
|16.12.2023
|75' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|3:3
|Расинг (Сантандер)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:3
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Эльденсе (Эльда)
|19.11.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:1
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|12.11.2023
|Был в запасе
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|0:2
|Эльденсе (Эльда)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Бургос (Бургос)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|21.08.2023
|72' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|3:1
|Эльденсе (Эльда)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Картахена (Картахена)
|0:1
|Эльденсе (Эльда)