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    Марк-Оливье Дуэ - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Марк-Оливье
    Фамилия Дуэ
    Команда Эльденсе
    Состав Основной
    Родной город Бордо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 2000 (23 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльденсе 8 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 83' -90' Эльденсе (Эльда) 0:1 Спортинг (Хихон)
    26.05.2024 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:2 Эльденсе (Эльда)
    18.05.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:0 Леванте (Валенсия)
    10.05.2024 Был в запасе Бургос (Бургос) 1:2 Эльденсе (Эльда)
    05.05.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 1:2 Леганес (Леганес)
    28.04.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 0:0 Эльденсе (Эльда)
    21.04.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:1 Альбасете (Альбасете)
    13.04.2024 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Эльденсе (Эльда)
    06.04.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:2 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    15.03.2024 1' -90' Эльденсе (Эльда) 0:0 Картахена (Картахена)
    09.03.2024 Был в запасе Мирандес (Миранда де Эбро) 2:1 Эльденсе (Эльда)
    02.03.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    25.02.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:0 Расинг де Феррол (Феррол)
    19.02.2024 Был в запасе Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 1:0 Эльденсе (Эльда)
    10.02.2024 73' -90' Эльденсе (Эльда) 0:0 Уэска (Уэска)
    04.02.2024 85' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    28.01.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 3:2 Эспаньол (Барселона)
    20.01.2024 82' -90' Аморебьета (Аморебьета-Эчано) 0:2 Эльденсе (Эльда)
    19.12.2023 60' -90' Альбасете (Альбасете) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    85' 90'
    16.12.2023 75' -90' Эльденсе (Эльда) 3:3 Расинг (Сантандер)
    10.12.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    02.12.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:3 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    27.11.2023 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:0 Эльденсе (Эльда)
    19.11.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:1 Мирандес (Миранда де Эбро)
    12.11.2023 Был в запасе ФК Андорра (Андорра ла Велья) 0:2 Эльденсе (Эльда)
    05.11.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:0 Бургос (Бургос)
    28.10.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:0 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
    22.10.2023 Был в запасе Расинг де Феррол (Феррол) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    21.08.2023 72' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 3:1 Эльденсе (Эльда)
    13.08.2023 Был в запасе Картахена (Картахена) 0:1 Эльденсе (Эльда)
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