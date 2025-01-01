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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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Егор Акимов
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Егор Акимов - новости
Калуга
24 сентября 2006 (18 лет), Калуга
#96 | Нападающий
180 см
Россия
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Клуб Второй лиги подписал хавбека «Динамо» и нападающего «Зенита»
21 февраля
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28-я сборная мира не сыграет с Россией: известна причина
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