Ричард Головачев - статистика
#86 | Защитник
|Имя
|Ричард
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Головачев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Ричард
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Головачев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|13.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|07.06.2024
|69' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|88'
|01.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|18.05.2024
|84' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|12.05.2024
|86' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:0
|Динамо-2 (Москва)
|28.04.2024
|81' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|6:1
|Иркутск (Иркутск)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|83' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)