Jakub Słowik - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Jakub Słowik
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Jakub Słowik
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Коньяспор
|1:2
|Галатасарай
|Турция. Суперлига, 2 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Касымпаша
|2:2
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2024
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:2
|Галатасарай (Стамбул)
|10.08.2024
|1' -90'
|Касымпаша (Стамбул)
|2:2
|Коньяспор (Конья)