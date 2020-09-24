Торе Региниуссен - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Торе
|Фамилия
|Региниуссен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Торе
|Фамилия
|Региниуссен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2020
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|ПСВ (Эйндховен)
|24.09.2020
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Аланьяспор (Аланья)
|19'