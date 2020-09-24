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    Торе Региниуссен - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Торе
    Фамилия Региниуссен
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2020 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 0:2 ПСВ (Эйндховен)
    24.09.2020 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 1:0 Аланьяспор (Аланья)
    19'
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