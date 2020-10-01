Статистика по турнирам

Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Норвегия. Элитсериен 2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Норвегия. Элитсериен 2019 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Copa del Sol 2013 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Германия. Бундеслига 2009/2010 Товарищеские матчи 2008