Эвиденс Макгопа - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Эвиденс
|Фамилия
|Макгопа
|Команда
|Орландо Пайретс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2000 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Эвиденс
|Фамилия
|Макгопа
|Команда
|Орландо Пайретс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2000 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЮАР
|7
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -58'
|ЮАР
|0:0
(6:5)п
|ДР Конго
|07.02.2024
|1' -123'
|Нигерия
|1:1
(4:2)п
|ЮАР
|203'
|03.02.2024
|1' -103'
|Кабо-Верде
|0:0
(1:2)п
|ЮАР
|30.01.2024
|1' -72'
|Марокко
|0:2
|ЮАР
|57'
|24.01.2024
|1' -84'
|ЮАР
|0:0
|Тунис
|21.01.2024
|1' -80'
|ЮАР
|4:0
|Намибия
|40'
|16.01.2024
|1' -73'
|Мали
|2:0
|ЮАР