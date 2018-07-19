Танат Нусербаев - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Танат
|Фамилия
|Нусербаев
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шымкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1987 (36 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Танат
|Фамилия
|Нусербаев
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шымкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2018
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|90'
|26.07.2018
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|19.07.2018
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|83'