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    Танат Нусербаев - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Танат
    Фамилия Нусербаев
    Команда Астана
    Состав Основной
    Родной город Шымкент
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2018 1' -90' Пюник (Ереван) 1:0 Тобол (Костанай)
    90'
    26.07.2018 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:1 Пюник (Ереван)
    19.07.2018 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:0 Самтредиа (Самтредиа)
    83'
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