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    Акил Набиев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Акил
    Фамилия Набиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июня 1982 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2011 1' -13' Азербайджан 3:2 Казахстан
    02.09.2011 1' -90' Азербайджан 1:1 Бельгия
    55'
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