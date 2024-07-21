Matija Kavčič - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Matija Kavčič
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Matija Kavčič
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|46' - 90'
|Олимпия
|2:2
|Целе
|Словения. Первая Лига, 5 тур
|15.08.2024
|1' - 125'
|Шэмрок Роверс
|3:1
|Целе
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|08.08.2024
|46' - 90'
|Целе
|1:0
|Шэмрок Роверс
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|03.08.2024
|46' - 90'
|Мура 05
|1:0
|Целе
|Словения. Первая Лига, 3 тур
|30.07.2024
|1' - 68'
|Слован
|5:0
|Целе
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч
|24.07.2024
|Был в запасе
|Целе
|1:1
|Слован
|Лига чемпионов, 2 раунд, первый матч
|21.07.2024
|1' - 90'
|Целе
|2:1
|Браво
|Словения. Первая Лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Целе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -125'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Целе (Целе)
|08.08.2024
|46' -90'
|Целе (Целе)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)