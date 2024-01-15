Язан Аль-Наймат - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Язан
|Фамилия
|Аль-Наймат
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Язан
|Фамилия
|Аль-Наймат
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|7
|4
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|1:3
|Катар
|67' 86'
|06.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|53'
|02.02.2024
|1' -90'
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|29.01.2024
|1' -90'
|Ирак
|2:3
|Иордания
|45' 80'
|25.01.2024
|1' -74'
|Иордания
|0:1
|Бахрейн
|20.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|45'
|15.01.2024
|1' -90'
|Малайзия
|0:4
|Иордания
|12' 32'