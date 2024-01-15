Язан Аль-Араб - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Язан
|Фамилия
|Аль-Араб
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (28 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Язан
|Фамилия
|Аль-Араб
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (28 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Сеул
|1:0
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|55'
|11.08.2024
|1' - 90'
|Пхохан Стилерс
|1:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|27.07.2024
|Был в запасе
|Инчхон Юнайтед
|0:1
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|1:3
|Катар
|06.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|02.02.2024
|1' -90'
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|29.01.2024
|1' -90'
|Ирак
|2:3
|Иордания
|90'
|25.01.2024
|Был в запасе
|Иордания
|0:1
|Бахрейн
|20.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|90' 29'
|15.01.2024
|1' -90'
|Малайзия
|0:4
|Иордания