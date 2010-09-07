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    Самир Аббасов - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Самир
    Фамилия Аббасов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 февраля 1978 (45 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2010 1' -90' Австрия 3:0 Азербайджан
    07.09.2010 1' -90' Германия 6:1 Азербайджан
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