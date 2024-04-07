Юссеф Амин - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Юссеф
|Фамилия
|Амин
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Юссеф
|Фамилия
|Амин
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.07.2024
|1' - 90'
|Марокко (мол)
|3:0
|Ирак (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Аргентина (мол)
|3:1
|Ирак (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|1' - 90'
|Ирак (мол)
|2:1
|Украина (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|5:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:0
|Веен (Висбаден)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|3:3
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|27.04.2024
|67' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:4
|Гамбург (Гамбург)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|0:3
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|07.04.2024
|75' -90'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|2:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|5:0
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|2:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|08.12.2023
|Был в запасе
|Веен (Висбаден)
|1:3
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|27.10.2023
|75' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:4
|Фортуна (Дюссельдорф)
|20.10.2023
|1' -64'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|3:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|08.10.2023
|46' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:3
|Падерборн (Падерборн)
|30.09.2023
|69' -90'
|Ганза (Росток)
|1:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|23.09.2023
|46' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|2:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|17.09.2023
|86' -90'
|Герта (Берлин)
|3:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|2:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|2:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:1
|Хольштайн (Киль)