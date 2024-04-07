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    Юссеф Амин - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Юссеф
    Фамилия Амин
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Родной город Эссен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 августа 2003 (20 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.07.2024 1' - 90' Марокко (мол) 3:0 Ирак (мол) Олимпиада, 3 тур
    27.07.2024 1' - 90' Аргентина (мол) 3:1 Ирак (мол) Олимпиада, 2 тур
    24.07.2024 1' - 90' Ирак (мол) 2:1 Украина (мол) Олимпиада, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -90' Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 5:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    12.05.2024 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 1:0 Веен (Висбаден)
    04.05.2024 Был в запасе Гройтер Фюрт (Фюрт) 3:3 Айнтрахт (Брауншвейг)
    27.04.2024 67' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 0:4 Гамбург (Гамбург)
    20.04.2024 Был в запасе Оснабрюк (Оснабрюк) 0:3 Айнтрахт (Брауншвейг)
    14.04.2024 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    07.04.2024 75' -90' Фортуна (Дюссельдорф) 2:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    30.03.2024 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 5:0 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    15.03.2024 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 1:2 Айнтрахт (Брауншвейг)
    02.03.2024 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 2:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    17.12.2023 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 2:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    08.12.2023 Был в запасе Веен (Висбаден) 1:3 Айнтрахт (Брауншвейг)
    27.10.2023 75' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:4 Фортуна (Дюссельдорф)
    20.10.2023 1' -64' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 3:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    08.10.2023 46' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:3 Падерборн (Падерборн)
    30.09.2023 69' -90' Ганза (Росток) 1:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    23.09.2023 46' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 2:2 Нюрнберг (Нюрнберг)
    17.09.2023 86' -90' Герта (Берлин) 3:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    27.08.2023 Был в запасе Карлсруэ (Карлсруэ) 2:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    06.08.2023 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 2:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    30.07.2023 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 0:1 Хольштайн (Киль)
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