Ибрахим Сиссоко - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Сиссоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Сиссоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Монако
|1:0
|Сент-Этьен
|Франция. Лига 1, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)