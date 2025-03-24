Турнирная таблица Отборочные матчи к ЧМ. Океания 2024-2025

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
1
2
5
8
-3
1
Группа B
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
19
1
18
9
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
5
11
-6
3
3
0
0
3
1
15
-14
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
4
5
-1
1
2
0
0
2
2
4
-2
0
Группа 1
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
11
1
10
6
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
2
0
2
3
2
0
0
2
0
11
-11
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
3
1
4
2
1
1
0
4
3
1
4
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
0
1
1
3
-2
0
Группа 1
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
8
0
8
3
2
1
0
1
3
3
0
3
1
0
0
1
1
4
-3
0
2
0
0
2
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире