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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Рексхэм
Уолсолл - Рексхэм: обзор матча 29 декабря 2023
Уолсолл
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Рексхэм
16'
J. Earing
60'
И. Хатчинсон
83'
T. Allen
24'
П. Маллин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Рексхэм
Желтая карточка
Т. Ноулз
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
T. Allen
83'
82'
Замена
R. Barnett
️️️️
Д. МакКлин
Желтая карточка
Д. Джеймс-Тейлор
76'
Замена
T. Allen
️️️️
J. Earing
75'
61'
Замена
A. Forde
️️️️
Д. Менди
61'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Долби
61'
Замена
J. Davies
️️️️
L. Young
ГОЛ! 2:1!
И. Хатчинсон
60'
59'
Желтая карточка
Э. Кэннон
Желтая карточка
P. Farquharson
52'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Мэтт
46'
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Маллин
ГОЛ! 1:0!
J. Earing
Пас отдал
F. Draper
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Luke Young
(К)
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
2-1-2-5
1
26
5
Дэниелс
21
21
Хатчинсон
7
Ноулз
14
34
9
Мэтт
15
6
2-4-4
13
Оконкво
4
17
Менди
16
МакКлин
7
Кэннон
6
6
4
18
10
Маллин
10
Долби
21
24
24
21
9
Мэтт
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
9
Мэтт
16
МакКлин
19
19
16
МакКлин
6
15
15
6
17
Менди
44
44
17
Менди
10
Долби
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Долби
Остались в запасе
Уолсолл
Рексхэм
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Уолсолл - Рексхэм
3
1
Всего ударов по воротам
22
17
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
9
Офсайды
2
2
Количество передач
401
410
Сейвы
4
5
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
10
8
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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