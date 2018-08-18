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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ворматия Вормс - Вердер
Ворматия Вормс - Вердер: обзор матча 18 августа 2018
Ворматия Вормс
18.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 6
Завершен
Вердер
9'
Ю. Осако
21'
Ф. Кайнц
31'
Ф. Баргфреде
41'
М. Крузе (П)
45+1'
М. Эггештайн
79'
М. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ворматия Вормс - Вердер
79'
ГОЛ! 0:6!
М. Эггештайн
Пас отдал
М. Крузе
45'
+1
ГОЛ! 0:5!
М. Эггештайн
41'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Крузе
31'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Баргфреде
Пас отдал
М. Крузе
21'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Л. Аугустинссон
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Осако
Пас отдал
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ворматия Вормс - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ворматия Вормс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ворматия Вормс
1 : 6
18.08.2018
Вердер
Германия. Кубок, 2 раунд
Ворматия Вормс
0 : 0
30.10.2012
Кельн
Германия. Кубок, 1 раунд
Ворматия Вормс
2 : 1
19.08.2012
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
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