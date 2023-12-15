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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Варта
Гурник - Варта: обзор матча 15 декабря 2023
Гурник
15.12.2023, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 19 тур
3 : 0
Завершен
Варта
28'
D. Yokota
47'
A. Kapralik
90+1'
L. Podolski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Варта
ГОЛ! 3:0!
L. Podolski
Пас отдал
F. Nascimento
90'
+1
Замена
С. Муселик
️️️️
A. Kapralik
86'
Замена
F. Nascimento
️️️️
D. Rasak
86'
79'
Замена
D. Stavropoulos
️️️️
T. Prikryl
Желтая карточка
A. Kapralik
77'
70'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
М. Луиш
70'
Замена
С. Савич
️️️️
Б. Цыру
60'
Замена
Д. Визингер
️️️️
F. Borowski
60'
Замена
J. Kiełb
️️️️
K. Matuszewski
Замена
Ш. Чиж
️️️️
D. Pacheco
60'
Желтая карточка
K. Szczesniak
56'
ГОЛ! 2:0!
A. Kapralik
Пас отдал
D. Yokota
47'
45'
+6
Желтая карточка
Б. Цыру
Желтая карточка
D. Yokota
30'
ГОЛ! 1:0!
D. Yokota
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
8
Dani Pacheco
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
(К)
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Варта
1
Adrian Lis
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
(К)
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
47
Tomas Prikryl
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
27
M. Eppel
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Гурник
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
3
Jakub Kiełb
ЦП
15
Michał Kopczyński
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
2-1-5-2
31
3
26
Яницки
2
Секулич
26
10
11
Эннали
17
8
20
17
3-2-2-3
1
15
Цыру
11
21
2
Бартковски
44
47
90
Луиш
28
6
27
26
23
23
26
8
55
Чиж
55
Чиж
8
20
70
Муселик
70
Муселик
20
47
4
4
47
90
Луиш
8
Мяенпя
8
Мяенпя
90
Луиш
11
3
3
11
28
29
Визингер
29
Визингер
28
15
Цыру
77
Савич
77
Савич
15
Цыру
Остались в запасе
Гурник
Варта
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Jedrzej Grobelny
ВР
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Остались в запасе
1
Jedrzej Grobelny
ВР
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Гурник - Варта
3
1
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
5
5
Офсайды
0
1
Количество передач
167
141
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
70
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
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