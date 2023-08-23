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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Университет - Волга
Университет - Волга: обзор матча 23 августа 2023
Университет
23.08.2023, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 6
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Университет - Волга
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Университет
Россия. Кубок, 1/128 финала
Университет
0 : 6
23.08.2023
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Университет
2 : 1
02.08.2023
Оргэнергострой
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
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