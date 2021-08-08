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Расписание матчей
Германия. Кубок
Тюркгючу - Унион
Тюркгючу - Унион: обзор матча 08 августа 2021
Тюркгючу
08.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Унион
23'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тюркгючу - Унион
89'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
Замена
Э. Хоттман
️️️️
M. Kuhn
87'
83'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Н. Гисельман
83'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Крузе
Замена
С. Карвейна
️️️️
P. Chato Nguendong
83'
77'
Желтая карточка
Р. Хедира
75'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
P. Slišković
️️️️
P. Türpitz
67'
64'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
52'
Желтая карточка
Р. Кнохе
Замена
M. Römling
️️️️
S. Hertner
46'
Замена
F. Kusić
️️️️
M. Kehl
31'
25'
Желтая карточка
Р. Андрих
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Пас отдал
Т. Авонийи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюркгючу
11
Rene Vollath
ВР
19
Sebastian Hertner
ЦЗ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
0
M. Kuhn
ЦФ
15
MÃ«rgim Mavraj
ЦФ
17
Tim Rieder
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
0
M. Kehl
ЦФ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
7
Philip Türpitz
ЦФ
0
S. Sararer
ЦФ
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Тюркгючу
26
Franco Flückiger
ВР
5
Alexander Sorge
ЦЗ
19
Filip Kusić
ЦЗ
23
Leroy-Jacques Mickels
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
9
Эрик Хоттман
ЦФ
30
Moritz Römling
ЦФ
30
Синан Карвейна
ЦФ
25
Petar Slišković
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
21
Левин Озтюнали
ПП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
78
Генки Харагучи
ЦФ
1-5
11
19
0
0
7
18
Ирвинг
25
3-3-1-3
16
Люте
32
Баумгартль
5
Фридрих
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
8
Андрих
14
Авонийи
10
Крузе
9
Фогльзаммер
0
19
19
0
0
9
Хоттман
9
Хоттман
0
19
30
30
19
25
30
Карвейна
30
Карвейна
25
7
25
25
7
9
Фогльзаммер
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Фогльзаммер
10
Крузе
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
10
Крузе
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
17
Гисельман
78
Харагучи
78
Харагучи
17
Гисельман
Остались в запасе
Тюркгючу
Унион
26
Franco Flückiger
ВР
5
Alexander Sorge
ЦЗ
23
Leroy-Jacques Mickels
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Franco Flückiger
ВР
5
Alexander Sorge
ЦЗ
23
Leroy-Jacques Mickels
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Тюркгючу - Унион
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тюркгючу
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тюркгючу
0 : 1
08.08.2021
Унион
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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