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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Труа
Валансьен - Труа: обзор матча 07 октября 2023
Валансьен
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
1 : 1
Завершен
Труа
90+1'
A. Boutoutaou (П)
12'
J. Assoumou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Труа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Boutoutaou
90'
+1
84'
Замена
A. Lefebvre
️️️️
J. Assoumou
84'
Замена
М. Диоп
️️️️
Л. Илич
79'
Замена
R. Kohon
️️️️
М. Жан Тарат
Замена
M. Lilepo
️️️️
А. Кноккарт
75'
Замена
U. Bonnet
️️️️
Д. Крузе
74'
68'
Замена
Р. Саид
️️️️
Ю. М'Чангама
Желтая карточка
Д. Буату
51'
Желтая карточка
J. Masson
48'
Замена
I. Hamache
️️️️
Б. Кошта
46'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Шавалерен
33'
Желтая карточка
И. Бура
Желтая карточка
A. Linguet
32'
12'
ГОЛ! 0:1!
J. Assoumou
Пас отдал
К. Донг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
7
Кильян Донг
АП
21
Лука Илич
АП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
7
Sofiane Boudraa
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
8
Мухамед Диоп
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
4-3-1-2
16
27
4
39
Буату
5
23
28
Кошта
15
Крузе
93
Кноккарт
14
28
3-1-3-2-1
80
Алемдар
19
Бальде
4
Зукру
14
Бура
7
Шавалерен
10
М'Чангама
42
19
Тарат
7
Донг
21
Илич
15
28
Кошта
11
11
28
Кошта
15
Крузе
12
12
15
Крузе
93
Кноккарт
99
99
93
Кноккарт
19
Тарат
36
36
19
Тарат
21
Илич
8
Диоп
8
Диоп
21
Илич
10
М'Чангама
19
Саид
19
Саид
10
М'Чангама
15
11
11
15
Остались в запасе
Валансьен
Труа
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
7
Sofiane Boudraa
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
16
Николя Леметр
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
7
Sofiane Boudraa
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Валансьен - Труа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
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