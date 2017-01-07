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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиком Уондерерс - Стоурбридж
Уиком Уондерерс - Стоурбридж: обзор матча 07 января 2017
Уиком Уондерерс
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Стоурбридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиком Уондерерс - Стоурбридж
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Стоурбридж
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиком Уондерерс
2 : 1
07.01.2017
Стоурбридж
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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Уиком Уондерерс
Стоурбридж
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
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