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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Стокпорт Каунти
Транмер - Стокпорт Каунти: обзор матча 17 февраля 2024
Транмер
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Стокпорт Каунти
30'
Т. Дэвис
55'
J. Turnbull
63'
J. Turnbull
85'
C. Jennings
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Стокпорт Каунти
ГОЛ! 4:0!
C. Jennings
Пас отдал
Р. Аптер
85'
84'
Желтая карточка
П. Мэдден
84'
Желтая карточка
К. Вуттон
Желтая карточка
J. Turnbull
84'
79'
Замена
М. Ипполит
️️️️
К. Лемоней-Эванс
ГОЛ! 3:0!
J. Turnbull
Пас отдал
Б. Уокер
63'
60'
Замена
П. Мэдден
️️️️
Н. Пауэлл
ГОЛ! 2:0!
J. Turnbull
55'
46'
Замена
И. Турай
️️️️
R. Croasdale
46'
Замена
W. Collar
️️️️
Л. Касс
ГОЛ! 1:0!
Т. Дэвис
Пас отдал
Б. Уокер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
14
Will Collar
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
31
Rico Richards
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
30
Аптер
18
Моррис
4
32
18
23
22
3-1-1-2-4
24
Касс
12
6
Беннет
23
Бристоу
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
27
Бэйли
19
18
10
1
18
3
Турай
3
Турай
18
24
Касс
14
14
24
Касс
24
Лемоней-Эванс
21
Ипполит
21
Ипполит
24
Лемоней-Эванс
25
Пауэлл
41
Мэдден
41
Мэдден
25
Пауэлл
Остались в запасе
Транмер
Стокпорт Каунти
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
13
Джордан Смит
ВР
31
Rico Richards
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
31
Rico Richards
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Транмер - Стокпорт Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
283
446
Сейвы
3
6
Точность передач %
56
71
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
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2021.01.12 00:55
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
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2020.01.26 19:52
3
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2020.01.26 19:19
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2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
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2020.01.26 18:53
1
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2020.01.24 06:59
2
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1 мая
1
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2021.01.12 00:55
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2016.05.19 09:09
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