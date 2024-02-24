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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Суиндон Таун
Стокпорт Каунти - Суиндон Таун: обзор матча 24 февраля 2024
Стокпорт Каунти
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Суиндон Таун
90'
+7
Желтая карточка
Г. МакКирди
90'
+5
Желтая карточка
У. Коколо
Замена
R. Richards
️️️️
Л. Касс
87'
78'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
P. Glatzel
Замена
О. Бэйли
️️️️
М. Ипполит
72'
Замена
К. Вуттон
️️️️
П. Мэдден
72'
63'
Замена
А. Дринан
️️️️
Z. Elbouzedi
63'
Замена
T. Brewitt
️️️️
Д. Кен
56'
Замена
R. Aguiar
️️️️
G. McEachran
Замена
И. Бристоу
️️️️
И. Турай
46'
Замена
E. Pye
️️️️
N. Byrne
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Доусон Девой
АП
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
27
Один Бэйли
АП
31
Rico Richards
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
12
Tom Brewitt
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
3-2-1-5
3
Турай
12
24
Касс
21
Ипполит
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
41
Мэдден
5
10
19
1
4-2-1-3
1
31
20
Блэйк-Трейси
15
21
Коколо
20
16
Кен
10
Девой
7
32
Остин
9
3
Турай
23
Бристоу
23
Бристоу
3
Турай
12
5
5
12
21
Ипполит
27
Бэйли
27
Бэйли
21
Ипполит
24
Касс
31
31
24
Касс
41
Мэдден
19
Вуттон
19
Вуттон
41
Мэдден
16
Кен
12
12
16
Кен
20
20
20
20
7
23
Дринан
23
Дринан
7
9
13
МакКирди
13
МакКирди
9
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Суиндон Таун
13
Джордан Смит
ВР
30
Cody Johnson
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
13
Conor Brann
ВР
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
30
Cody Johnson
ЦП
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Стокпорт Каунти - Суиндон Таун
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
540
249
Сейвы
2
8
Точность передач %
74
50
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
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1
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2021.01.12 00:55
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2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
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1 мая
1
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2021.01.12 00:55
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11
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
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