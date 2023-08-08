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Англия. Кубок лиги
Стивенидж - Уотфорд
Стивенидж - Уотфорд: обзор матча 08 августа 2023
Стивенидж
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Уотфорд
43'
J. March
6'
В. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Уотфорд
ГОЛ!
Н. Томпсон
4:3
ГОЛ!
И. Коне
3:3
ГОЛ!
А. МакДональд
3:2
Пенальти не реализован!
Р. Хили
ГОЛ!
J. Forster-Caskey
2:2
Пенальти не реализован!
Р. Портеус
ГОЛ!
Д. Робертс
1:2
ГОЛ!
Ф. Сьерральта
0:2
Пенальти не реализован!
Д. Рид
ГОЛ!
У. Худт
0:1
90'
+10
Желтая карточка
Э. Кайембе
82'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Замена
Д. Рид
️️️️
J. March
82'
79'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Луза
79'
Замена
Р. Хили
️️️️
М. Мартинс
Замена
B. Thompson
️️️️
Н. Фримен
70'
Замена
Д. Робертс
️️️️
А. Прессли
70'
67'
Желтая карточка
И. Коне
Желтая карточка
Н. Фримен
65'
61'
Замена
И. Коне
️️️️
К. Сема
61'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Т. Деле-Баширу
Желтая карточка
А. Прессли
60'
59'
Желтая карточка
У. Худт
46'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Ф. Барнс
46'
ГОЛ! 1:1!
J. March
43'
34'
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
Ж. Нгакия
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Байо
Пас отдал
Т. Деле-Баширу
Желтая карточка
J. Forster-Caskey
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
23
Луис Томпсон
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Уотфорд
1
Myles Roberts
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
3-2-1-1-3
47
Хеги
18
Смит
8
5
Барнс
26
Батлер
4
Томпсон
22
Фримен
14
МакДональд
2
Джеймс-Уилдин
9
19
Прессли
3-2-3-1-1
29
Хамер
29
Худт
5
Портеус
22
Сьерральта
2
Нгакия
3
Моррис
26
Луза
20
Деле-Баширу
12
Сема
11
Мартинс
15
Байо
5
Барнс
23
Томпсон
23
Томпсон
5
Барнс
9
9
Рид
9
Рид
9
22
Фримен
8
8
22
Фримен
19
Прессли
11
Робертс
11
Робертс
19
Прессли
2
Нгакия
2
Эндрюс
2
Эндрюс
2
Нгакия
26
Луза
39
Кайембе
39
Кайембе
26
Луза
20
Деле-Баширу
8
Ливермор
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
12
Сема
8
Коне
8
Коне
12
Сема
11
Мартинс
9
Хили
9
Хили
11
Мартинс
Остались в запасе
Стивенидж
Уотфорд
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
Главный тренер
Грэхэм Вестли
1
Myles Roberts
ВР
7
Шакай Форде
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
Остались в запасе
1
Myles Roberts
ВР
7
Шакай Форде
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Стивенидж - Уотфорд
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
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2025.08.25 14:56
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5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
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