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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Спартак - Восток
Спартак - Восток: обзор матча 06 ноября 2013
Спартак
06.11.2013, среда, 17:00
Казахстан. Финальный раунд
1 : 0
Завершен
Восток
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Восток
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 10 тур
Тараз
1 : 0
09.11.2014
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Спартак
3 : 1
01.11.2014
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Жетысу
2 : 1
26.10.2014
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Спартак
2 : 0
19.10.2014
Иртыш
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Тобол
1 : 0
04.10.2014
Спартак
Восток
Казахстан. Финальный раунд
Спартак
1 : 0
06.11.2013
Восток
Казахстан. Финальный раунд, 10 тур
Тараз
1 : 1
02.11.2013
Восток
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Жетысу
0 : 0
27.10.2013
Восток
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Восток
1 : 2
19.10.2013
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Тобол
2 : 1
05.10.2013
Восток
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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2023.12.20 21:32
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2022.04.06 10:44
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2019.05.15 09:38
36
Трансфером Быстрова из «Спартака» в «Зенит» занималась администрация президента (Алексей Андронов)
2023.12.20 21:32
18
Вилков: «Слуцкий и Зарема чихвостят судей – все получается против них. Это карма»
2022.04.06 10:44
5
Журналист Алланазаров: «Ростов» ведет переговоры с Глушаковым, Еременко покинет клуб»
2019.05.15 09:38
36
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