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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия - Уэльс
Словакия - Уэльс: обзор матча 09 июня 2024
Словакия
09.06.2024, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Уэльс
45'
Ю. Куцка
56'
Р. Боженик
60'
И. Ампаду (АГ)
90'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Словакия - Уэльс
ГОЛ! 4:0!
Л. Бенеш
90'
86'
Желтая карточка
Д. Джеймс
Желтая карточка
М. Беро
84'
Замена
М. Беро
️️️️
Ю. Куцка
82'
80'
Желтая карточка
К. Мур
Замена
Л. Тупта
️️️️
Р. Боженик
77'
Замена
В. Де Марко
️️️️
Д. Вавро
77'
Замена
Т. Суслов
️️️️
И. Шранц
71'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
О. Дуда
71'
Замена
А. Оберт
️️️️
Д. Ганцко
71'
71'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Джеймс
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
И. Ампаду
60'
60'
Замена
У. Бернс
️️️️
Б. Джонсон
60'
Замена
Л. Кумас
️️️️
Н. Бродхед
ГОЛ! 2:0!
Р. Боженик
Пас отдал
Д. Ганцко
56'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Куцка
Пас отдал
Л. Гараслин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Джош Шихан
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
21
Матуш Беро
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
14
Matthew Baker
ЦЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
7
Чарли Сэвидж
ОП
17
Рубин Колуилл
АП
17
Рабби Матондо
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
4-2-2-2
1
Дубравка
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
2
Пекарик
22
Лоботка
19
Куцка
17
Гараслин
8
Дуда
9
Боженик
18
Шранц
4-2-2-2
12
Уорд
2
Стивенс
5
Кабанго
5
Ампаду
3
Дасилва
22
Шихан
17
Джеймс
20
Джеймс
11
Джонсон
13
Мур
23
Бродхед
3
Вавро
15
Де Марко
15
Де Марко
3
Вавро
16
Ганцко
21
Оберт
21
Оберт
16
Ганцко
19
Куцка
21
Беро
21
Беро
19
Куцка
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
9
Боженик
11
Тупта
11
Тупта
9
Боженик
18
Шранц
10
Суслов
10
Суслов
18
Шранц
23
Бродхед
9
Кумас
9
Кумас
23
Бродхед
11
Джонсон
8
Бернс
8
Бернс
11
Джонсон
20
Джеймс
10
Каллен
10
Каллен
20
Джеймс
Остались в запасе
Словакия
Уэльс
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
14
Matthew Baker
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
17
Рубин Колуилл
АП
17
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
14
Matthew Baker
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
17
Рубин Колуилл
АП
17
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Словакия - Уэльс
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
610
420
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Антон Малатински
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