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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - СКА-Хабаровск
Тюмень - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 марта 2025
Тюмень
29.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
81'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - СКА-Хабаровск
87'
Замена
С. Багиев
️️️️
Р. Емельянов
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Симонян
73'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Г. Гонгадзе
73'
Замена
М. Йосипой
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
М. Петров
️️️️
В. Шитов
73'
66'
Желтая карточка
Р. Емельянов
63'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-3-2-2
12
Довгаль
24
Коротков
30
Шавлохов
6
Печенкин
40
Безчаснюк
85
Пяткин
2
Поройков
70
Марьянов
17
Шитов
65
Гулько
24
Коротаев
4-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
17
Покидышев
44
Журавлев
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
92
Емельянов
6
Багиев
6
Багиев
92
Емельянов
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Тюмень
СКА-Хабаровск
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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