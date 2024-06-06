Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Сингапур - Южная Корея
Сингапур - Южная Корея: обзор матча 06 июня 2024
Сингапур
06.06.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 5 тур
0 : 7
Завершен
Южная Корея
9'
Л. Кан Ин
20'
M. Ju
53'
Х. Сон
54'
Л. Кан Ин
56'
Х. Сон
79'
Д. Ба
82'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сингапур - Южная Корея
87'
Замена
O. Se-Hun
️️️️
Х. Сон
82'
ГОЛ! 0:7!
Х. Хванг
Пас отдал
Ч. Ю-Мин
Замена
G. Kweh
️️️️
C. Van Huizen
80'
79'
ГОЛ! 0:6!
Д. Ба
Пас отдал
S. Park
70'
Замена
Д. Ба
️️️️
Л. Джэ Сон
70'
Замена
S. Park
️️️️
J. Won Hwang
Замена
F. Ramli
️️️️
S. Ui Young
62'
Замена
A. Adli Bin Azmi
️️️️
L. Tan
62'
Замена
M. Daku
️️️️
R. Stewart
62'
58'
Замена
Х. Хванг
️️️️
M. Ju
57'
Замена
В. Ум
️️️️
Л. Кан Ин
56'
ГОЛ! 0:5!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Джэ Сон
54'
ГОЛ! 0:4!
Л. Кан Ин
Пас отдал
M. Ju
53'
ГОЛ! 0:3!
Х. Сон
Пас отдал
M. Ju
20'
ГОЛ! 0:2!
M. Ju
Пас отдал
К. Чжин-Су
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кан Ин
Пас отдал
M. Ju
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сингапур
18
Hassan Sunny
ВР
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
14
Hariss Harun
ЦЗ
35
Christopher Van Huizen
ЦП
13
Harhys Stewart
ЦП
8
Shah Shahiran
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
7
Song Ui Young
ЦП
3
Ryhan Stewart
ЦП
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
13
Jae Won Hwang
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
13
У Ен Чон
ПВ
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Сингапур
12
Zharfan Rohaizad
ВР
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
10
Faris Ramli
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
11
Daniel Goh
ЦФ
19
M. Daku
ЦФ
Южная Корея
12
In-jae Hwang
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
4
Chang-rae Ha
ЦЗ
8
Seung-wook Park
ЦЗ
15
Jun Choi
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
27
Джун-Хо Ба
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
0
Вон-сан Ум
ЦФ
3-5-1-1
18
21
15
14
8
16
7
3
13
35
19
3-1-2-3-2
21
Хен У
14
Ю-Мин
3
Ким Чжин-Су
20
Кен-Вон
5
Ву-Ен
6
Ин Бом
13
13
Чон
10
Джэ Сон
7
Сон
9
19
Кан Ин
15
5
5
15
7
10
10
7
35
11
11
35
3
19
19
3
7
Сон
9
9
7
Сон
13
8
8
13
10
Джэ Сон
27
Ба
27
Ба
10
Джэ Сон
9
11
Хванг
11
Хванг
9
19
Кан Ин
0
Ум
0
Ум
19
Кан Ин
Остались в запасе
Сингапур
Южная Корея
12
Zharfan Rohaizad
ВР
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
11
Daniel Goh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
12
In-jae Hwang
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
4
Chang-rae Ha
ЦЗ
15
Jun Choi
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
12
Zharfan Rohaizad
ВР
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
11
Daniel Goh
ЦФ
Остались в запасе
12
In-jae Hwang
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
4
Chang-rae Ha
ЦЗ
15
Jun Choi
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Сингапур - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
49097 из 55000 зрителей (89%)
Новости команд
Все
Сингапур
Южная Корея
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Сингапур – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Бразилии на победу в матче
16 ноября
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Сингапур – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Бразилии на победу в матче
16 ноября
Сингапур – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Парагвая на победу в матче
12 ноября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+