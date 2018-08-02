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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Уйпешт - Севилья
Уйпешт - Севилья: обзор матча 02 августа 2018
Уйпешт
02.08.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Севилья
36'
П. Сарабия
50'
П. Сарабия
83'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уйпешт - Севилья
83'
ГОЛ! 0:3!
Л. Муриэль
50'
ГОЛ! 0:2!
П. Сарабия
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Пас отдал
С. Эскудеро
Начало матча
Статистика матча Уйпешт - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
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