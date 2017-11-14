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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Сербия
Южная Корея - Сербия: обзор матча 14 ноября 2017
Южная Корея
14.11.2017, вторник, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Южная Корея - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
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