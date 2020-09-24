Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Сендерийск
Виктория - Сендерийск: обзор матча 24 сентября 2020
Виктория
24.09.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Завершен
Сендерийск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Сендерийск
Замена
П. Буха
️️️️
А. Чермак
90'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
79'
73'
Замена
Х. Райт
️️️️
J. Absalonsen
72'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
M. Albaek
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
71'
31'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Hassan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-4-3
24
Гавел
14
Брабец
8
2
Гейда
66
Кацер
47
Чермак
10
Копиц
23
Калвах
50
Ба Луа
16
13
Ондрашек
3-2-3-2
20
Томас
27
5
26
18
Бах
3
Гартенманн
17
29
0
18
Якобсен
77
47
Чермак
20
Буха
20
Буха
47
Чермак
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
77
34
Эскесен
34
Эскесен
77
17
22
Фредериксен
22
Фредериксен
17
0
11
Райт
11
Райт
0
Остались в запасе
Виктория
Сендерийск
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Виктория - Сендерийск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Сендерийск
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+