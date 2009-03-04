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Расписание матчей
Франция. Кубок
Седан - Витре
Седан - Витре: обзор матча 04 марта 2009
Седан
04.03.2009, среда, 22:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Витре
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Статистика матча Седан - Витре
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Матчи команд
Седан
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0 : 1
07.04.2021
Анжер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Луи Неве
0 : 2
06.03.2021
Седан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шильтигхейм
0 : 4
21.02.2021
Седан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Седан
0 : 2
02.01.2016
Бастия
Франция. Кубок, 1/16 финала
Седан
0 : 1
22.01.2013
Лорьян
Витре
Франция. Кубок, 1/128-finals
Витре
1 : 2
16.11.2025
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
2 : 0
02.01.2022
Витре
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паназоль
1 : 1
18.12.2021
Витре
Франция. Кубок, 1/4 финала
Витре
0 : 2
06.03.2019
Нант
Франция. Кубок, 1/8 финала
Витре
3 : 2
06.02.2019
Лион-Дюшер
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Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Кубок Франции. Сьебатше вырвал для «Ренна» победу над «Лиллем», «Витре» выбил «Лион-Дюшер»
2019.02.07 01:14
4
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Кубок Франции. Сьебатше вырвал для «Ренна» победу над «Лиллем», «Витре» выбил «Лион-Дюшер»
2019.02.07 01:14
4
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
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